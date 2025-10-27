Rapina a mano armata al centro Snai | via col bottino Video

Quotidianodipuglia.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rapina a mano armata nel pomeriggio a Lecce. Un rapinatore solitario è entrato in azione alla Snai di viale Grassi a Lecce: un uomo con il volto coperto da casco e armato di pistola. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

rapina a mano armata al centro snai via col bottino video

© Quotidianodipuglia.it - Rapina a mano armata al centro Snai: via col bottino. Video

