Rapina a mano armata al centro Snai | via col bottino Video
Rapina a mano armata nel pomeriggio a Lecce. Un rapinatore solitario è entrato in azione alla Snai di viale Grassi a Lecce: un uomo con il volto coperto da casco e armato di pistola. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
