Ranucci svela | In Rai mi hanno chiesto di togliere la parola ‘genocidio’ dal titolo della puntata – Video

Ilfattoquotidiano.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Io so che cosa abbiamo dovuto passare come Report per parlare per la prima volta ed usare il termine ‘genocidio’ in una trasmissione televisiva in Rai. Mi si chiedeva continuamente di cambiare il titolo, mi si chiedeva continuamente di cambiare il lancio della puntata”. Lo ha rivelato il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, che è intervenuto a Montecitorio per la presentazione del libro di Rula Jebreal, Genocidio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

