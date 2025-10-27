Ranucci riparte con l' assalto a Fdi

Dopo l’attentato, Ranucci torna in tv. E lancia un nuovo assalto anti-governativo. Anzi contro Fratelli d’Italia con una serie di servizi studiati tutti con l’obiettivo di attaccare il partito della premier. Parte così, la nuova stagione di Report su Rai3. E parte con un’inchiesta volta a dimostrare che il Garante della privacy risponde al governo Meloni. E poco importa che due membri su quattro, tra cui il presidente, Pasquale Stanzione, vennero eletti ai tempi del governo Conte 2 con i voti di Pd e M5s. Perché, dopo averlo anticipato a La Stampa, ieri sera è andato in onda il servizio per dimostrare che il Garante quando ha multato Report si è mosso «su input politico», ha detto Sigfrido Ranucci. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

