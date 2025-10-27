Ranucci riparte con l' assalto a Fdi
Dopo l’attentato, Ranucci torna in tv. E lancia un nuovo assalto anti-governativo. Anzi contro Fratelli d’Italia con una serie di servizi studiati tutti con l’obiettivo di attaccare il partito della premier. Parte così, la nuova stagione di Report su Rai3. E parte con un’inchiesta volta a dimostrare che il Garante della privacy risponde al governo Meloni. E poco importa che due membri su quattro, tra cui il presidente, Pasquale Stanzione, vennero eletti ai tempi del governo Conte 2 con i voti di Pd e M5s. Perché, dopo averlo anticipato a La Stampa, ieri sera è andato in onda il servizio per dimostrare che il Garante quando ha multato Report si è mosso «su input politico», ha detto Sigfrido Ranucci. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
$Report: $SigfridoRanucci riparte con ‘Piccoli Trump crescono’ Nel corso della puntata anche un'inchiesta sulla festa del fungo porcino di Lariano. Ecco le anticipazioni del 26 ottobre 2025 - X Vai su X
#26ottobre2025 #ilcavalloelatorre Su Rai3, “Il Cavallo e la Torre” è seguito da 1.015.000 spettatori pari al 5.5% di share. #AscoltiTv Chiude bene la settimana. Domani sera, alle ore 20:35, riparte con una nuova settimana!!! - facebook.com Vai su Facebook
Giallo Ranucci sul passaggio dalla Rai a La7. La rete di Cairo fa la nazionale della sinistra - Sigfrido Ranucci sarebbe pronto a sbarcare su La7, come aveva anticipato Dagospia. Segnala ilgiornale.it
Ranucci: per ora nessun passaggio a La7. Report? Pubblico nostro editore di riferimento - Le agenzie hanno scritto un contesto abbastanza vicino alla verità”. Scrive primaonline.it
Sigfrido Ranucci lascia la Rai per La 7? L'incontro atteso entro la fine del mese e cosa ha incrinato il rapporto con l'emittente pubblica - Nelle tappe che hanno portato il rapporto tra la Rai e Ranucci a incrinarsi ci sarebbere anche lo scorso 5 agosto. Come scrive ilmessaggero.it