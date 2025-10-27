Ranucci a Montecitorio guardiano dell’informazione ma ci vediamo alla prossima puntata

Ildifforme.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conduttore di Report è stato intercettato alla Sala della Lupa, dai microfoni de Il Difforme a margine della presentazione del libro 'Genocidio' della giornalista Rula Jebreal, rispondendo alle nostre domande suggerendoci di vedere la prossima puntata del programma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

