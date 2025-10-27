Ranocchia su Napoli Inter | Il rigore ha indirizzato tutto Conte-Lautaro? Ecco come andò la prima volta

Andrea Ranocchia ha parlato a Pressing degli episodi più significativi di Napoli Inter. NAPOLI INTER – «Vanno presi in considerazione tre episodi. Il rigore, tutto il primo tempo in cui l'Inter ha creato grande mole di occasioni e la rissa finale e là la partita è finita». IL RIGORE – «L'episodio del rigore indirizza la gara perché in un episodio in cui non doveva esserci rigore prendi gol e quando vai sotto la tua gara cambia, inevitabilmente.

