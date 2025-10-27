Ranking WTA 27 ottobre 2025 | Jasmine Paolini scende di due posti lotta serrata dal 6° al 9°

Tempo di sconvolgimenti non preventivato nel ranking WTA. Il motivo è stato sottovalutato da tantissimi: questo lunedì, infatti, non solo vengono tolti i tradizionali punti della settimana appena finita, ma vengono anche eliminati quelli delle ultime WTA Finals, rendendo così il ranking ufficiale praticamente equalizzato con quello della Race. Ecco perché Jasmine Paolini si ritrova con due posti in meno, una discesa che la manda in ottava posizione. Di contro, cambiano un po’ tutti i margini e in particolare la lotta per il sesto posto si riduce a un fazzoletto di quattro giocatrici in appena 31 punti, qualcosa di raro da vedere nelle classifiche. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ranking WTA (27 ottobre 2025): Jasmine Paolini scende di due posti, lotta serrata dal 6° al 9°

