Rania di Giordania senza rivali l’abito di seta celeste è una favola Rajwa sparisce
Rania di Giordania ha presieduto l’apertura della seconda sessione ordinaria del Parlamento domenica 26 ottobre. Con lei c’erano la nuora Rajwa e la figlia Salma, ma nessuna era all’altezza della Regina che ha incantato con un magnifico abito in seta celeste, firmato Maison Valentino. Rania di Giordania, fascino puro: gli sguardi con Re Abdullah. Rania di Giordania ha dato davvero il meglio di sé per l’importante incontro politico. Dopo averla vista in nero e oro durante l’udienza con Papa Leone XIV, la Regina è tornata alla ribalda conquistando tutti con un elegante abito di Valentino. Il suo arrivo ha illuminato il Parlamento e la Corte Hashemita. 🔗 Leggi su Dilei.it
