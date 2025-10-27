Raid squadrista nella scuola occupata minorenni i primi identificati
Prima svolta all’inchiesta della Digos, probabili collegamenti con due azioni-fotocopia compiute in istituti occupati dagli antagonisti. Possibile la contestazione di aggravanti specifiche per i cori “W il Duce” e la svastica impressa durante l’ultima irruzione nel liceo scientifico. Il Pd: “Piantedosi informi il Parlamento”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
