Raid squadrista nella scuola occupata minorenni i primi identificati Già attaccati in città altri due istituti pro-Pal
Prima svolta all’inchiesta della Digos, probabili collegamenti con due azioni-fotocopia compiute in istituti occupati dagli antagonisti. Possibile la contestazione di aggravanti specifiche per i cori “W il Duce” e la svastica impressa durante l’ultima irruzione nel liceo scientifico. Il Pd: “Piantedosi informi il Parlamento”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Mobilitazioni e presidi in risposta al raid squadrista al liceo Leonardo Da Vinci di Genova. I servizi con Genova Antifascista e uno studente universitario attivo nel movimento pro Palestina - facebook.com Vai su Facebook
A Genova, fascisti irrompono in un liceo con spranghe e slogan al Duce. Svastiche, aule devastate, studenti sotto shock. È un raid squadrista, di una violenza che credevamo consegnata alla storia. E invece, ancora una volta, la stiamo guardando accadere. $ - X Vai su X
Raid squadrista nella scuola occupata, minorenni i primi identificati. Già attaccati in città altri due istituti pro-Pal - Prima svolta all’inchiesta della Digos, probabili collegamenti con due azioni- Secondo ilsecoloxix.it
Genova, raid fascista nella notte al liceo Da Vinci occupato: aule devastate e svastiche sui muri - Blitz neofascista al liceo Da Vinci di Genova: una quarantina di incappucciati, al grido di “viva il Duce”, hanno devastato la scuola occupata pacificamente ... Lo riporta fanpage.it