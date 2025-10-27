Raid dei ladri nel Comune | rubati computer e distrutto tutto

Casertanews.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emergono nuovi dettagli sul furto avvenuto nella notte scorsa all’interno della casa comunale di Vairano Patenora. A compiere il colpo sarebbe stata una banda composta da almeno tre persone: due di loro avrebbero materialmente agito mentre un probabile terzo complice avrebbe fatto da palo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

