Laverita.info | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Devastata una scuola a Genova, spunta pure una svastica. Ma gli stessi studenti aggrediti dicono: «La politica non c’entra». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Raid al liceo occupato. Il Pd: allarme fascisti. Polizia e testimoni: «No, erano maranza»

