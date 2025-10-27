Raid al liceo Da Vinci tra svastiche e spranghe | nuovo presidio degli studenti condanne bipartisan

Non si fermano le mobilitazioni degli studenti per protestare contro l'assalto al liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Genova nella notte tra sabato e domenica, tra porte, finestre e banchi danneggiati con spranghe e pareti imbrattate anche con una svastica. Il plesso al momento del blitz era. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

#GMG RAID NEOFASCISTA AL LICEO DA VINCI, PRESIDIO DI SOLIDARIETÀ DAVANTI ALL'ISTITUTO "Erano una quarantina, sono entrati e hanno devastato tutto": a parlare sono le ragazze e i ragazzi del liceo Leonardo Da Vinci di via Arecco, assaltato ieri - facebook.com Vai su Facebook

A Genova, fascisti irrompono in un liceo con spranghe e slogan al Duce. Svastiche, aule devastate, studenti sotto shock. È un raid squadrista, di una violenza che credevamo consegnata alla storia. E invece, ancora una volta, la stiamo guardando accadere. $ - X Vai su X

Genova, raid fascista nella notte al liceo Da Vinci occupato: aule devastate e svastiche sui muri - Blitz neofascista al liceo Da Vinci di Genova: una quarantina di incappucciati, al grido di “viva il Duce”, hanno devastato la scuola occupata pacificamente ... Scrive fanpage.it

Raid al liceo Da Vinci tra svastiche e spranghe: nuovi presìdi degli studenti, condanne bipartisan - Stamattina altro presidio alle 9 in via Arecco, all'entrata del liceo, organizzato dalla Rete degli Studenti Medi ... Come scrive genovatoday.it

Assalto al liceo Da Vinci, spranghe e svastiche sui muri. Gli studenti: “Aggrediti durante l’occupazione” - Una decina di teppisti è entrata nell’istituto con aste di ferro e bastoni, urlando “viva il duce”. Scrive ilsecoloxix.it