Raid al liceo Da Vinci tra svastiche e spranghe | nuovo presidio degli studenti condanne bipartisan

Genovatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si fermano le mobilitazioni degli studenti per protestare contro l'assalto al liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Genova nella notte tra sabato e domenica, tra porte, finestre e banchi danneggiati con spranghe e pareti imbrattate anche con una svastica. Il plesso al momento del blitz era. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

raid liceo vinci svasticheGenova, raid fascista nella notte al liceo Da Vinci occupato: aule devastate e svastiche sui muri - Blitz neofascista al liceo Da Vinci di Genova: una quarantina di incappucciati, al grido di “viva il Duce”, hanno devastato la scuola occupata pacificamente ... Scrive fanpage.it

raid liceo vinci svasticheRaid al liceo Da Vinci tra svastiche e spranghe: nuovi presìdi degli studenti, condanne bipartisan - Stamattina altro presidio alle 9 in via Arecco, all'entrata del liceo, organizzato dalla Rete degli Studenti Medi ... Come scrive genovatoday.it

raid liceo vinci svasticheAssalto al liceo Da Vinci, spranghe e svastiche sui muri. Gli studenti: “Aggrediti durante l’occupazione” - Una decina di teppisti è entrata nell’istituto con aste di ferro e bastoni, urlando “viva il duce”. Scrive ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Raid Liceo Vinci Svastiche