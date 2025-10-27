Rai riduce la durata di ‘Affari tuoi’ | Decisione presa per rispetto del pubblico

Periodicodaily.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – 'Affari Tuoi' riduce la sua durata per consentire alla prima serata di Rai1 di iniziare prima. Lo annuncia il direttore dell'Intrattenimento Prime Time, Williams Di Liberatore, spiegando la decisione come una scelta "esclusivamente orientata al rispetto dei telespettatori". "Per consentire una partenza adeguata della programmazione di prima serata – spiega Di Liberatore – . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Rai Riduce Durata 8216affari