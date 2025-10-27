Rai modifica il palinsesto di Affari Tuoi e sfida Mediaset | la decisione ufficiale

Anticipazionitv.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Novità in arrivo per Affari Tuoi, il popolare game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Con una nota ufficiale, la Rai ha comunicato una grande novità sulle prossime puntate. La decisione è stata presa dal direttore dell’Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore  e ha anche un valore simbolico. Quello di lanciare una sfida di “responsabilità” agli altri editori, in primis a Mediaset. Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, una sfida tra giganti. Da oltre due mesi, la fascia dell’ Access Prime Time è dominata dalla competizione tra Affari Tuoi su Rai 1 (con Stefano De Martino ) e La Ruota della Fortuna su Canale 5. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

rai modifica il palinsesto di affari tuoi e sfida mediaset la decisione ufficiale

© Anticipazionitv.it - Rai modifica il palinsesto di Affari Tuoi e sfida Mediaset: la decisione ufficiale

Approfondisci con queste news

rai modifica palinsesto affariAffari Tuoi, la Rai lo accorcia: la decisione che “taglia” De Martino - “Affari Tuoi” si accorcia per lasciare spazio alla prima serata: “La Ruota della Fortuna” durerà quindi di più, favorendo anche gli ascolti ... Si legge su dilei.it

rai modifica palinsesto affariAffari Tuoi tagliato dalla Rai: ecco perché durerà meno rispetto a Canale 5 - La Rai accorcia Affari Tuoi di Stefano De Martino: “Così anticipiamo la prima serata e rispettiamo il pubblico”. Secondo monza-news.it

rai modifica palinsesto affariAffari Tuoi modifica l'orario e riduce la durata delle puntate, i motivi della decisione "virtuosa" della Rai - Di Liberatore ha anche lanciato l’appello agli altri editori, invitandoli a seguire la strada intrapresa da Rai Uno: “Spero che tale decisione possa essere funzionale ad adottare meccanismi virtuosi, ... Riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Rai Modifica Palinsesto Affari