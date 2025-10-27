Rai modifica il palinsesto di Affari Tuoi e sfida Mediaset | la decisione ufficiale
Novità in arrivo per Affari Tuoi, il popolare game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Con una nota ufficiale, la Rai ha comunicato una grande novità sulle prossime puntate. La decisione è stata presa dal direttore dell’Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore e ha anche un valore simbolico. Quello di lanciare una sfida di “responsabilità” agli altri editori, in primis a Mediaset. Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, una sfida tra giganti. Da oltre due mesi, la fascia dell’ Access Prime Time è dominata dalla competizione tra Affari Tuoi su Rai 1 (con Stefano De Martino ) e La Ruota della Fortuna su Canale 5. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
