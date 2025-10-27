Rai fa dietrofront | Affari Tuoi durerà di meno ecco il motivo

Williams Di Liberatore, dirigente Rai, ha deciso che Affari Tuoi finirà prima: cambia l'organizzazione per far iniziare prima il prime time. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

rai fa dietrofront affariAffari Tuoi finirà prima - Il senso è quello di non danneggiare i (forti) programmi della prima serata di Rai 1 che, per rincorrere la Ruota della Fortuna, hanno ritardato la partenza al pari di quelli dell’ammiraglia Mediaset; ... Scrive davidemaggio.it

rai fa dietrofront affariAffari Tuoi durerà meno de La Ruota della fortuna, la Rai: “Vogliamo agevolare l’inizio della prima serata” - A partire dai prossimi giorni Affari Tuoi finirà intorno alle 21:30, anticipando la chiusura di circa venti minuti rispetto a La Ruota della Fortuna ... Riporta fanpage.it

rai fa dietrofront affariRai: "Affari tuoi durerà di meno per non far slittare la prima serata, lo facciamo per rispetto dei telespettatori" - La decisione di Viale Mazzini: "Strategia già iniziata la settimana passata, speriamo lo facciano anche altri editori" ... Riporta rtl.it

