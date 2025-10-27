RAI | AFFARI TUOI SI ACCORCIA PER RISPETTO DEL PUBBLICO CONFIDIAMO NEGLI ALTRI EDITORI

Bubinoblog | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La situazione degli access è nota e non stiamo parlando di ascolti, curve e picchi di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna che dividono in due l’Italia ma degli orari di chiusura. Il prime time sta diventando spagnolo ovvero con inizio intorno alle 22:00 che siano show, serie o film. Si salva per ora il sabato sera grazie a Milly Carlucci e Maria De Filippi che sono partite insieme alle 21:28. Ma Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales, oltre al calcio che ha i suoi orari e non si adegua agli sfori dei game show, tutto il resto della programmazione parte sempre più tardi con evidenti problemi e disagi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

