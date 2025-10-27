Ragnatele blatte e ingredienti senza etichetta | chiuso panificio a Quartu sequestrati 70 chili di alimenti

I carabinieri del Nas hanno chiuso un panificio nel centro di Quartu Sant'Elena (Cagliari). Sono stati sequestrati 70 chili di alimenti per un totale di 1000 euro di valore, perché non avevano l'etichetta con lotto, scadenza e ingredienti. Inoltre, il locale era infestato dalle blatte e pieno di ragnatele e polvere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

