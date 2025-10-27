Ragazzo di 18 anni accoltellato a Milano | il giovane resta in gravi condizioni

Non è in pericolo di vita ma resta in gravi condizioni il ragazzo di 18 anni accoltellato durante la notte tra sabato e domenica a Milano, in via Camoens vicino alla Triennale.Nel corso di un'aggressione di una banda di ragazzi a una compagnia di giovani venuti a passare la serata a Milano. Il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

