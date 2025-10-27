Ragazzo di 14 anni finisce in ospedale dopo l'attacco di un coccodrillo | stava pescando sulla spiaggia

Un ragazzo di 14 anni è stato ferito da un coccodrillo mentre pescava a Myall Beach, nel nord del Queensland, in Australia. Il giovane è stato soccorso dalla comunità locale e trasportato con l'elisoccorso in ospedale, è in condizioni stabili ma ancora gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

