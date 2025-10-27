Ragazzino rapinato da una coppia di balordi armati di martello

Casertanews.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rapina ai danni di un ragazzino di 16 anni. Succede ad Aversa, nei pressi dell’ex Palazzo del Giudice, dove il minore sarebbe stato rapinato da due giovanissimi armati di un martello.A denunciare l’accaduto, attraverso i social, è stata la madre della vittima. Secondo quanto appreso, il ragazzo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

