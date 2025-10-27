Ragazzina costretta ad atti sessuali con la madre e il convivente chiama il Telefono Azzurro | arrestata la coppia

Palermotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della compagnia di Monreale hanno arrestato una coppia di conviventi, un uomo e una donna di 30 e 44 anni, ritenuti responsabili, in concorso, del reato di atti sessuali con minorenne. Una vicenda di profonda sofferenza e degrado familiare è emersa grazie al coraggio di una bambina. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Chiama il telefono azzurro e denuncia gli abusi sessuali subiti dai familiari - I carabinieri della compagnia di Monreale hanno arrestato una coppia di conviventi, un uomo e una donna di 30 e 44 anni accusati di atti sessuali con minorenne. Secondo blogsicilia.it

Abusi sessuali sui figli minorenni, arrestati marito e moglie - La vicenda è emersa grazie al coraggio di una bambina che ha chiamato il Telefono azzurro denunciando gli abusi ... Si legge su grandangoloagrigento.it

ragazzina costretta atti sessualiViolenze sessuali su bimba di 12 anni: tre agli arresti nell'Aquilano, anche due minorenni - Aalle prime luci dell’alba, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sulmona (Aq) hanno arrestato un 18enne e due minorenni, ritenuti responsabili, a vario titolo, di violen ... Da abruzzolive.tv

Cerca Video su questo argomento: Ragazzina Costretta Atti Sessuali