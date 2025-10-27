Ragazzina costretta ad atti sessuali con la madre e il convivente chiama il Telefono Azzurro | arrestata la coppia

I carabinieri della compagnia di Monreale hanno arrestato una coppia di conviventi, un uomo e una donna di 30 e 44 anni, ritenuti responsabili, in concorso, del reato di atti sessuali con minorenne. Una vicenda di profonda sofferenza e degrado familiare è emersa grazie al coraggio di una bambina. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ragazzina di 13 anni mussulmana del Bangladesh costretta dalla sua famiglia a sposare un cugino adulto, picchiata, torturata, segregata, perché si rifiutava e infine spinta al suicidio. Ma che "cultura" è che stiamo importando? - facebook.com Vai su Facebook

Chiama il telefono azzurro e denuncia gli abusi sessuali subiti dai familiari - I carabinieri della compagnia di Monreale hanno arrestato una coppia di conviventi, un uomo e una donna di 30 e 44 anni accusati di atti sessuali con minorenne. Secondo blogsicilia.it

Abusi sessuali sui figli minorenni, arrestati marito e moglie - La vicenda è emersa grazie al coraggio di una bambina che ha chiamato il Telefono azzurro denunciando gli abusi ... Si legge su grandangoloagrigento.it

Violenze sessuali su bimba di 12 anni: tre agli arresti nell'Aquilano, anche due minorenni - Aalle prime luci dell’alba, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sulmona (Aq) hanno arrestato un 18enne e due minorenni, ritenuti responsabili, a vario titolo, di violen ... Da abruzzolive.tv