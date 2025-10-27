Ragazza muore in casa e la ritrovano un anno dopo | l’ultimo messaggio d’aiuto l’aveva mandato a ChatGpt

Dopo settembre del 2021 era sparita. Charlotte Leader, 23 anni, è stata ritrovata a luglio 2025 nella sua casa di Bolton in Inghilterra ad un anno di distanza dalla sua morte, avvenuta secondo il medico legale nell’agosto del 2024. Prima di morire però, da quanto emerge dalle indagine, pare che la ragazza avesse chiesto aiuto a ChatGpt. Come ha spiegato la famiglia, che aveva totalmente interrotto i rapporti con la giovane, Charlotte soffriva di disturbi alimentari e aveva deciso di vivere da sola. Il corpo è stato trovato dalle forze dell’ordine che hanno fatto irruzione nell’appartamento. Nell’abitazione, nessun segno di effrazione e nessuna anomalia: niente droga e nulla collegabile all’ipotesi di suicidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

