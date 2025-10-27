Ragazza incinta accoltellata all' addome a Genova è grave | l' aggressione al culmine di una lite per gelosia

27 ott 2025

Una ragazza incinta di 22 anni è stata accoltellata in strada a Genova durante una lite con una coetanea. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

ragazza incinta accoltellata all addome a genova 232 grave l aggressione al culmine di una lite per gelosia

© Notizie.virgilio.it - Ragazza incinta accoltellata all'addome a Genova, è grave: l'aggressione al culmine di una lite per gelosia

