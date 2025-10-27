Ragazza incinta accoltellata all' addome a Genova è grave | l' aggressione al culmine di una lite per gelosia
Una ragazza incinta di 22 anni è stata accoltellata in strada a Genova durante una lite con una coetanea. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ha ucciso la fidanzata incinta con 19 coltellate Poche ore prima del delitto, lui e la ragazza avevano discusso perché la 32enne si era rifiutata di abortire - facebook.com Vai su Facebook
Ragazza #incinta di 25 anni morta in un #incidente: l'auto contro il muretto, poi finisce fuori strada - X Vai su X
Ragazza di 22 anni incinta accoltellata all'addome dalla compagna per gelosia. L'agguato e la rissa a colpi di bottiglia - Una ragazza di 22 anni, inconta, è stata ferita da una coltellata all’addome durante una ... Come scrive msn.com
Genova, 22enne incinta accoltellata all’addome da una coetanea al culmine di una lite - La violenta aggressione sarebbe scaturita da una discussione tra due coetanee, entrambe di 22 anni e già conoscenti tra loro ... Segnala fanpage.it
Ragazza incinta ferita a coltellate a Genova - Una ragazza di 22 anni, incinta, è stata accoltellata all'addome da una sua coetanea e conoscente durante una lite avvenuta nel centro storico di Genova. Scrive ansa.it