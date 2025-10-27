Ragazza di 22 anni incinta accoltellata all' addome dalla compagna per gelosia L' agguato e la rissa a colpi di bottiglia

Leggo.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura nel pomeriggio di domenica 26 ottobre in piazza Santa Fede a Genova. Una ragazza di 22 anni, inconta, è stata ferita da una coltellata all?addome durante una lite. 🔗 Leggi su Leggo.it

ragazza di 22 anni incinta accoltellata all addome dalla compagna per gelosia l agguato e la rissa a colpi di bottiglia

© Leggo.it - Ragazza di 22 anni incinta accoltellata all'addome dalla compagna per gelosia. L'agguato e la rissa a colpi di bottiglia

Contenuti che potrebbero interessarti

ragazza 22 anni incintaRagazza di 22 anni incinta accoltellata all'addome dalla compagna per gelosia. L'agguato e la rissa a colpi di bottiglia - Una ragazza di 22 anni, inconta, è stata ferita da una coltellata all’addome durante una ... msn.com scrive

ragazza 22 anni incintaAccoltella la fidanzata incinta nei vicoli di Genova, fermata una ragazza di 22 anni - Intanto la 22enne è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Galliera dove, fortunatamente, è stato subito accertato che la lama non aveva intaccato il feto. Da primocanale.it

ragazza 22 anni incintaRagazza incinta ferita a coltellate a Genova - Una ragazza di 22 anni, incinta, è stata accoltellata all'addome da una sua coetanea e conoscente durante una lite avvenuta nel centro storico di Genova. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ragazza 22 Anni Incinta