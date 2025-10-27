Raccolta una tonnellata e mezza di rifiuti nel bosco l’azione di volontari e detenuti
Quaranta persone impegnate, di cui 20 volontari e altrettanti detenuti, e una tonnellata e mezza di rifiuti raccolti: sono questi i numeri che raccontano l’iniziativa organizzata nel fine settimana da Plastic Free e Seconda Chance nel territorio pontino. Un appuntamento, quello di domenica 26. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
