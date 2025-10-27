Rabbia Inter dopo Napoli | torna direttamente a dicembre

Calciomercato.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da dimenticare la trasferta del ‘Maradona’ per la compagine di Chivu: infortunio pesante e lungo stop Non arrivano buone notizie per l’ Inter dopo il ko contro il Napoli nel caotico big match del ‘Maradona’. Nerazzurri che perdono tra le polemiche e che recriminano per il rigore del vantaggio assegnato ai padroni di casa. Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it Il 3-1 in Campania in favore della squadra dell’ex Conte interrompe una striscia di sette vittorie consecutive tra campionato e Champions, con i vicecampioni d’Europa che hanno collezionato la terza sconfitta stagionale in Serie A. L’Inter manca così il sorpasso in vetta, con Napoli e Roma adesso a guidare la classifica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

rabbia inter dopo napoli torna direttamente a dicembre

© Calciomercato.it - Rabbia Inter dopo Napoli: torna direttamente a dicembre

Altri contenuti sullo stesso argomento

rabbia inter dopo napoliRabbia Inter dopo Napoli: torna direttamente a dicembre - Oltre al danno anche la beffa per l'Inter: l'infortunio è più grave del previsto, il big di Chivu rischia un lungo stop ... Come scrive calciomercato.it

rabbia inter dopo napoliInter furiosa per il rigore: Marotta attacca gli arbitri. «Così si toglie centralità al direttore di gara» - Come racconta Roberto Maida sulla Gazzetta dello Sport, la rabbia dell’Inter è esplosa tra il primo e il secondo tempo del match perso 3- Scrive napolipiu.com

rabbia inter dopo napoliSerie A: rabbia Napoli, entusiasmo Inter è supersfida al Maradona. Nerazzurri favoriti e 2 a 2,40 su BetFlag - A Fuorigrotta si respira aria di grande calcio: domani alle 18 il Diego Armando Maradona diventa teatro di Napoli- Si legge su agimeg.it

Cerca Video su questo argomento: Rabbia Inter Dopo Napoli