Da dimenticare la trasferta del ‘Maradona’ per la compagine di Chivu: infortunio pesante e lungo stop Non arrivano buone notizie per l’ Inter dopo il ko contro il Napoli nel caotico big match del ‘Maradona’. Nerazzurri che perdono tra le polemiche e che recriminano per il rigore del vantaggio assegnato ai padroni di casa. Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it Il 3-1 in Campania in favore della squadra dell’ex Conte interrompe una striscia di sette vittorie consecutive tra campionato e Champions, con i vicecampioni d’Europa che hanno collezionato la terza sconfitta stagionale in Serie A. L’Inter manca così il sorpasso in vetta, con Napoli e Roma adesso a guidare la classifica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Rabbia Inter dopo Napoli: torna direttamente a dicembre