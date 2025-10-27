Questo video è una sconfitta per me ma ho preferito pensare alla mia incolumità

Napolitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stavolta non sono stato bravo come al solito e sono stato scoperto mentre riprendevo le solite immagini del mercato dei rifiuti in Piazza Garibaldi. Due personaggi (si vedono alla fine del video) mi hanno accerchiato per capire se stavo filmando oppure no. Ho dovuto interrompere il video per ovvi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Video 232 Sconfitta Ho