Questionari Scuola e Docente SNV | compilazione fino al 29 ottobre

Orizzontescuola.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le scuole avranno tempo fino al 29 ottobre 2025 per completare l’inserimento dei dati richiesti nei Questionari Scuola e Docente, parte integrante del Sistema Nazionale di Valutazione. Il Ministero, con nota del 17 ottobre, ha deciso di mantenere attive le funzioni per alcuni giorni in più, accogliendo le segnalazioni di difficoltà operative, in particolare legate all’introduzione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) nelle scuole dell’infanzia, da quest’anno coinvolte nel processo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

questionari scuola docente snvQuestionario docente, compilazione dal 15 al 22 ottobre 2025 - Entro il 10 ottobre le scuole 10 ottobre hanno effettuato l’upload del file Excel contenente i nominativi e le email dei docenti che dovranno compilare il Questionario docente. Si legge su tecnicadellascuola.it

SNV 2025/28: dal 15 ottobre le istruzioni ai docenti per compilare il questionario di autovalutazione. Risposte entro il 22 - 2028 del Sistema Nazionale di Valutazione, prende il via anche la raccolta dati attraverso i Questionari scuola e i Questionari docente. Secondo orizzontescuola.it

Questionario SNV 2025/28: dal 15 ottobre le email ai docenti per la compilazione - Il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) entra nella nuova triennalità 2025- Scrive orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Questionari Scuola Docente Snv