Questionari Scuola e Docente SNV | compilazione fino al 29 ottobre
Le scuole avranno tempo fino al 29 ottobre 2025 per completare l’inserimento dei dati richiesti nei Questionari Scuola e Docente, parte integrante del Sistema Nazionale di Valutazione. Il Ministero, con nota del 17 ottobre, ha deciso di mantenere attive le funzioni per alcuni giorni in più, accogliendo le segnalazioni di difficoltà operative, in particolare legate all’introduzione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) nelle scuole dell’infanzia, da quest’anno coinvolte nel processo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Facendo seguito alla nota n. 46789 del 3/10/2025, con la quale sono stati prorogati i termini per la compilazione del Questionario Scuola e del Questionario Docente, tenuto conto delle diverse esigenze rappresentate dalle istituzioni scolastiche, anche in ragi - facebook.com Vai su Facebook
SNV – Questionario scuola e Questionario docente. PROROGA - X Vai su X
Questionario docente, compilazione dal 15 al 22 ottobre 2025 - Entro il 10 ottobre le scuole 10 ottobre hanno effettuato l’upload del file Excel contenente i nominativi e le email dei docenti che dovranno compilare il Questionario docente. Si legge su tecnicadellascuola.it
SNV 2025/28: dal 15 ottobre le istruzioni ai docenti per compilare il questionario di autovalutazione. Risposte entro il 22 - 2028 del Sistema Nazionale di Valutazione, prende il via anche la raccolta dati attraverso i Questionari scuola e i Questionari docente. Secondo orizzontescuola.it
Questionario SNV 2025/28: dal 15 ottobre le email ai docenti per la compilazione - Il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) entra nella nuova triennalità 2025- Scrive orizzontescuola.it