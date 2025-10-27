Questionari Scuola e Docente SNV | compilazione fino al 29 ottobre

Le scuole avranno tempo fino al 29 ottobre 2025 per completare l’inserimento dei dati richiesti nei Questionari Scuola e Docente, parte integrante del Sistema Nazionale di Valutazione. Il Ministero, con nota del 17 ottobre, ha deciso di mantenere attive le funzioni per alcuni giorni in più, accogliendo le segnalazioni di difficoltà operative, in particolare legate all’introduzione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) nelle scuole dell’infanzia, da quest’anno coinvolte nel processo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it