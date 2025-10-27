Questa sera Inter U23-Cittadella | dove vederla in tv e streaming

Dopo il pareggio per 1-1 nel recupero della nona giornata contro il Renate, l’ Inter U23 è pronta a tornare in campo per l’11ª giornata del Girone A di Serie C 202526. I giovani nerazzurri allenati da Stefano Vecchi affronteranno il Cittadella in un match che si preannuncia intenso e ricco di spunti interessanti per la crescita del progetto interista. La sfida tra Inter U23 e Cittadella si giocherà oggi lunedì 27 ottobre alle ore 20:30 presso l’U-Power Stadium di Monza, impianto che ospita le gare casalinghe della seconda squadra nerazzurra. Dopo una serie di prestazioni convincenti ma non sempre premiate dai risultati, la squadra di Vecchi punta a ritrovare la vittoria davanti al proprio pubblico per rilanciarsi in classifica e consolidare la propria identità nel campionato di Serie C. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it