Questa foto di Jannik Sinner è diventata virale perché racconta quello che molti non capiscono

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha vinto anche il torneo di Vienna. Dopo la finale è diventata popolarissima sui social l'immagine della mano del tennista italiano, una mano che mostra i segni della fatica, quella che un ragazzo di 24 anni ha impiegato per arrivare ai vertici dello sport. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

foto jannik sinner 232Jannik Sinner e Will Smith, botta e risposta per un film a Hollywood. Foto e video - È la "richiesta" dell'azzurro che in un'intervista durante il Six Kings Slam ha risposto così a una domanda sull'attore da cui vorre ... Secondo sport.sky.it

foto jannik sinner 232Jannik Sinner: «Un film su di me? Sceglierei Will Smith». E l’attore risponde con una foto virale - Il tennista, fantasticando su un ipotetico biopic, ha tirato in ballo la star di Hollywood: «Vorrei essere interpretato da lui». vanityfair.it scrive

foto jannik sinner 232Jannik Sinner se la ride delle critiche e festeggia con Laila Hasanovic: foto - Il tennista numero due del mondo &#232; stato criticato in Italia per avere detto no alla convocazione in Coppa Davis ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Foto Jannik Sinner 232