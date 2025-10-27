Questa foto di Jannik Sinner è diventata virale perché racconta quello che molti non capiscono

Jannik Sinner ha vinto anche il torneo di Vienna. Dopo la finale è diventata popolarissima sui social l'immagine della mano del tennista italiano, una mano che mostra i segni della fatica, quella che un ragazzo di 24 anni ha impiegato per arrivare ai vertici dello sport. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Sinner, i dubbi di Bertolucci: «Djokovic ha un fisico naturale mentre Jannik no» - facebook.com Vai su Facebook

Jannik $Sinner re di Vienna ringrazia famiglia e fidanzata. “Le critiche? Come i complimenti, ci sono e ci saranno sempre. Ognuno vede il $tennis a modo suo”. $Tg1 Marco Franzelli - X Vai su X

Jannik Sinner e Will Smith, botta e risposta per un film a Hollywood. Foto e video - È la "richiesta" dell'azzurro che in un'intervista durante il Six Kings Slam ha risposto così a una domanda sull'attore da cui vorre ... Secondo sport.sky.it

Jannik Sinner: «Un film su di me? Sceglierei Will Smith». E l’attore risponde con una foto virale - Il tennista, fantasticando su un ipotetico biopic, ha tirato in ballo la star di Hollywood: «Vorrei essere interpretato da lui». vanityfair.it scrive

Jannik Sinner se la ride delle critiche e festeggia con Laila Hasanovic: foto - Il tennista numero due del mondo è stato criticato in Italia per avere detto no alla convocazione in Coppa Davis ... Scrive msn.com