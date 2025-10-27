Questa è Vera Amicizia San Rossore fa sul serio

Lanazione.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La femmina saura di 5 anni Vera Amicizia, un nome quanto mai propiziatorio, ha lasciato la prima impronta della nuova stagione di corse a San Rossore vincendo il premio “Apertura”, corsa di centro del pomeriggio. Bene interpretata da Federico Bossa, fantino in grande forma, questa bella saura, figlia di Bikini Beach, è venuta a centro pista a dominare Sopran Mozart ed Emperor of Love.. Soltanto sesto il vecchio Rainmaker che forse gradisce distanza più impegnativa dei 1750 del premio”Apertura”, sia pure sul tracciato di pista grande. La prima coppa in palio della stagione è così stata assegnata anche se, per la verità, si trattava della seconda coppa del pomeriggio considerando che la prima corsa era riservata ai gentlemen riders e alle amazzoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

questa 232 vera amicizia san rossore fa sul serio

© Lanazione.it - Questa è Vera Amicizia. San Rossore fa sul serio

Contenuti che potrebbero interessarti

232 vera amicizia sanQuesta &#232; Vera Amicizia. San Rossore fa sul serio - La femmina saura di 5 anni Vera Amicizia, un nome quanto mai propiziatorio, ha lasciato la prima impronta della nuova stagione di corse a San Rossore vincendo il premio “Apertura”, corsa di centro del ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Vera Amicizia San