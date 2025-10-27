Questa è Vera Amicizia San Rossore fa sul serio

La femmina saura di 5 anni Vera Amicizia, un nome quanto mai propiziatorio, ha lasciato la prima impronta della nuova stagione di corse a San Rossore vincendo il premio “Apertura”, corsa di centro del pomeriggio. Bene interpretata da Federico Bossa, fantino in grande forma, questa bella saura, figlia di Bikini Beach, è venuta a centro pista a dominare Sopran Mozart ed Emperor of Love.. Soltanto sesto il vecchio Rainmaker che forse gradisce distanza più impegnativa dei 1750 del premio”Apertura”, sia pure sul tracciato di pista grande. La prima coppa in palio della stagione è così stata assegnata anche se, per la verità, si trattava della seconda coppa del pomeriggio considerando che la prima corsa era riservata ai gentlemen riders e alle amazzoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

