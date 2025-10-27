Quentin Tarantino torna su un set ma come attore per il film Only What We Carry

Movieplayer.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il regista è stato coinvolto nelle riprese di un nuovo progetto che è stato diretto da Charlotte Gainsbourg, ecco i primi dettagli. Quentin Tarantino è tornato su un set cinematografico, ma questa volta in veste di attore. Il regista, in attesa di decidere quale sarà il suo ultimo film dietro la macchina da presa, ha infatti partecipato a un nuovo progetto ideato da Charlotte Gainsbourg. Cosa racconterà il film Le riprese di Only What We Carry si sono già concluse e il lungometraggio, secondo i dettagli condivisi da Deadline, sarà una 'meditazione sull'amore, la perdita, e il coraggio tranquillo necessario per andare avanti'. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

quentin tarantino torna su un set ma come attore per il film only what we carry

© Movieplayer.it - Quentin Tarantino torna su un set, ma come attore, per il film Only What We Carry

Leggi anche questi approfondimenti

quentin tarantino torna setQuentin Tarantino torna su un set, ma come attore, per il film Only What We Carry - Il regista è stato coinvolto nelle riprese di un nuovo progetto che è stato diretto da Charlotte Gainsbourg, ecco i primi dettagli. Come scrive movieplayer.it

Quentin Tarantino ricorda l'amico Michael Madsen al memoriale per la sua scomparsa con un aneddoto dal set de Le iene - Un mese dopo la morte, a 67 anni, di Michael Madsen, Quentin Tarantino lo ricorda con un aneddoto accaduto sul set de Le iene. Segnala comingsoon.it

Quentin Tarantino, il mistero sul decimo film: le riprese partiranno davvero quest’anno? - Tra voci di un set imminente e fonti che smentiscono, resta l'incertezza sul futuro progetto di addio del regista di Pulp Fiction e C'era una volta a... Come scrive movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Quentin Tarantino Torna Set