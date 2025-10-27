Il regista è stato coinvolto nelle riprese di un nuovo progetto che è stato diretto da Charlotte Gainsbourg, ecco i primi dettagli. Quentin Tarantino è tornato su un set cinematografico, ma questa volta in veste di attore. Il regista, in attesa di decidere quale sarà il suo ultimo film dietro la macchina da presa, ha infatti partecipato a un nuovo progetto ideato da Charlotte Gainsbourg. Cosa racconterà il film Le riprese di Only What We Carry si sono già concluse e il lungometraggio, secondo i dettagli condivisi da Deadline, sarà una 'meditazione sull'amore, la perdita, e il coraggio tranquillo necessario per andare avanti'. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Quentin Tarantino torna su un set, ma come attore, per il film Only What We Carry