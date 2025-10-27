Quelli che il sionismo è municipale | dopo Milano oggi si replica a Torino Pro Pal con rabbia davanti al Comune

Nei giorni scorsi a Milano, davanti a Palazzo Marino, il presidio pro Pal contro il gemellaggio meneghino con Tel Aviv. Oggi a Torino, alle 15, Potere al Popolo e simpatizzanti filo palestinesi vogliono fare il bis e promuovono un sit in nella ribattezzata piazza Gaza (ovvero Piazza Palazzo di Città). Lo slogan: “Rompiamo la complicità del Comune di Torino con il genocidio”. Di fronte al municipio i pro Gaza si danno appuntamento per protestare perché “Il governo italiano continua a mantenere rapporti politici, economici e militari con Israele, mentre neanche a Torino vengono rescissi gli accordi economici con aziende israeliane e si prosegue con legami profondi con l'industria bellica: da Leonardo alla “Cittadella dell'Aerospazio”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

