Quel ruolo mi ha soffocato | è morto Björn Andrésen la maledizione di essere Tadzio in Morte a Venezia
“Il ragazzo più bello del mondo” è morto. Il Tadzio del viscontiano Morte a Venezia, al secolo Bjorn Andrésen, aveva 70 anni. L’attore e musicista svedese era come rimasto intrappolato in una maledizione cinematografica che lo avevo letteralmente perseguitato tutta la vita. Quell’incarnato biondo angelico e androgino del crepuscolare film di Visconti girato nel 1971 quando Andrésen aveva solo 15 anni. Lo aveva raccontato lui stesso in diverse interviste e in un documentario, Il ragazzo più bello del mondo di Kristina Lindstrom e Kristian Petri, passato al Festival di Pesaro nel 2021. Visconti scorse il ragazzino in un film di culto, l’opera prima di Roy Andeon, Una storia d’amore svedese (1970), e lo volle sul set di Morte a Venezia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La scelta del neo presidente del Parco Riviera d'Ulisse ha provocato forti mal di pancia agli esponenti del "carroccio" di Formia che rivendicavano quel ruolo ed avevano proposto Vittorio Pecorino. Ma dal punto di vista politico ottenere un posto negli enti parc - facebook.com Vai su Facebook
? #Allegri: "Modric? Sbaglia pochi palloni perché è un giocatore straordinario, ha una velocità diversa degli altri nella visione, credo in quel ruolo lì si trovi a suo agio e si diverta molto" #MilanPisa #MPLive - X Vai su X
Morto Björn Andrésen, la maledizione di essere Tadzio in Morte a Venezia. “Quel ruolo mi ha soffocato” - Il Tadzio del viscontiano Morte a Venezia, al secolo Bjorn Andrésen, aveva 70 anni. Secondo ilfattoquotidiano.it