quattro nuovi modelli wottan per il 2026

Dopo aver consolidato la presenza in Europa, il marchio spagnolo presenta a Eicma una gamma rinnovata, sempre orientata alla mobilità urbana. Rinnovato lo scooter Gt2 V2 nelle cilindrate 125 e 300, l'St-S 300 completamente ripensato, poi la piccola moto sportiva Gp1 125Rs e il prototipo di scooter crossover V400 per chi vuole andare oltre la città. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
