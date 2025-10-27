Quattro nuovi modelli Wottan per il 2026

Dopo aver consolidato la presenza in Europa, il marchio spagnolo presenta a Eicma una gamma rinnovata, sempre orientata alla mobilità urbana. Rinnovato lo scooter Gt2 V2 nelle cilindrate 125 e 300, l'St-S 300 completamente ripensato, poi la piccola moto sportiva Gp1 125Rs e il prototipo di scooter crossover V400 per chi vuole andare oltre la città. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Quattro nuovi modelli Wottan per il 2026

News recenti che potrebbero piacerti

Prime Video ha pubblicato quattro nuovi poster dedicati ai protagonisti della serie televisiva Fallout, che torneranno con la Stagione 2 il prossimo 17 dicembre. - facebook.com Vai su Facebook

Delitto Taormina, quattro nuovi indagati. L’assassino non potrà avere più contatti con la figlia - X Vai su X

Quattro nuovi modelli Wottan per il 2026 - Dopo aver consolidato la presenza in Europa, il marchio spagnolo presenta a Eicma una gamma rinnovata, sempre orientata alla mobilità urbana. msn.com scrive

Wottan Motor: ecco line-up 2026 - Il 2025 è stato un anno di forte crescita e consolidamento per Wottan Motor, il marchio spagnolo che ha saputo conquistare una quota sempre più rilevante nel mercato europeo degli scooter. Scrive gpone.com

Wottan a EICMA 2025: quattro novità per la mobilità del futuro - Design italiano, tecnologia accessibile e spirito spagnolo, sono modelli che raccontano la nuova era della mobilità urbana ... Da inmoto.it