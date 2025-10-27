Quattro bambini del Nido usciti da soli in strada senza vigilanza Episodio gravissimo sul quale fare piena luce

Ternitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Interrogazione urgente sull’episodio avvenuto nel mese di ottobre, riguardante l’uscita in orario scolastico senza vigilanza, di alcuni minori dall’asilo nido comunale Arcobaleno”. Il Consigliere comunale Marco Celestino Cecconi (Fratelli d’Italia) ha presentato l’atto nel corso della seduta del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Quattro Bambini Nido Usciti