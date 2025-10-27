Quattro bambini del Nido usciti da soli in strada senza vigilanza Episodio gravissimo sul quale fare piena luce
“Interrogazione urgente sull’episodio avvenuto nel mese di ottobre, riguardante l’uscita in orario scolastico senza vigilanza, di alcuni minori dall’asilo nido comunale Arcobaleno”. Il Consigliere comunale Marco Celestino Cecconi (Fratelli d’Italia) ha presentato l’atto nel corso della seduta del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Quattro feriti tra cui due bambini di una scolaresca - facebook.com Vai su Facebook