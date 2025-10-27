Quasi 60 anni fa nasceva una tradizione di Halloween grazie a Charlie Brown

Sono passati 59 anni da quando i Peanuts hanno inaugurato una nuova tradizione di Halloween con la prima messa in onda di È il Grande Cocomero, Charlie Brown ( It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown ). Un classico amato da generazioni, ma che oggi, nell’era dello streaming, è paradossalmente più difficile da guardare rispetto al passato. Creato da Charles M. Schulz, il mondo dei Peanuts è diventato un pilastro della cultura pop fin dal debutto del fumetto originale. Parte di questo successo deriva proprio dagli speciali animati, che per decenni sono stati trasmessi regolarmente in televisione, diventando appuntamenti fissi per le famiglie e mantenendo intatta la loro magia nel tempo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Quasi 60 anni fa nasceva una tradizione di Halloween grazie a Charlie Brown

