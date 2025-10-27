"> Una rivoluzione urbana e culturale per i Quartieri Spagnoli. Dopo tre anni di studi e progettazione, il piano per la pedonalizzazione e la riorganizzazione dei vicoli alle spalle di via Toledo è stato consegnato al Comune di Napoli. Come scrive Gennaro Di Biase su Il Mattino, «l’obiettivo è avviare i lavori già all’inizio del 2026, dopo il via libera della Municipalità 2, che ha competenza sull’assetto delle strade secondarie». Il progetto è stato realizzato dalla Fondazione Foqus, in collaborazione con il Dipartimento di Architettura della Federico II e diversi attori del territorio, tra cui la stessa Municipalità. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Quartieri Spagnoli, pronto il piano per la pedonalizzazione: «Rivoluzione entro il 2026»