Cruccolini, ha saputo? I Quartieri tornano a bussare a Palazzo Vecchio per riavere i poteri di una volta. Budget inclusi. "Hanno ragione, non hanno quasi più nessuna competenza diretta sui loro territori. Renzi sbagliò. E’ lampante". Lei è stato il presidente storico del Q4, Isolotto-Legnaia, prima della famosa delibera del 2010 che riaccentrò quasi tutti i poteri. "Era un altro mondo. A Villa Vogel tutti gli uffici erano pieni zeppi di dipendenti, quasi non ci stavamo. Oggi ce ne sono molti meno e non so bene neanche quanti lavorino per il Quartiere e quanti siano dipendenti del Comune". Avevate un bel budget? "Così su due piedi non glielo so quantificare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quartieri, ritorno al futuro: "Risorse, tecnici e ’assessori’. Avevamo il potere di una città"