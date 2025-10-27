Quartieri ritorno al futuro | Risorse tecnici e ’assessori’ Avevamo il potere di una città
Cruccolini, ha saputo? I Quartieri tornano a bussare a Palazzo Vecchio per riavere i poteri di una volta. Budget inclusi. "Hanno ragione, non hanno quasi più nessuna competenza diretta sui loro territori. Renzi sbagliò. E’ lampante". Lei è stato il presidente storico del Q4, Isolotto-Legnaia, prima della famosa delibera del 2010 che riaccentrò quasi tutti i poteri. "Era un altro mondo. A Villa Vogel tutti gli uffici erano pieni zeppi di dipendenti, quasi non ci stavamo. Oggi ce ne sono molti meno e non so bene neanche quanti lavorino per il Quartiere e quanti siano dipendenti del Comune". Avevate un bel budget? "Così su due piedi non glielo so quantificare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
?Dicono di noi? Grazie a Gazzetta di Modena e Modena - Il Resto del Carlino per lo spazio e l’attenzione dedicata alla mostra di Carlo Mattioli; il ritorno a Modena, di uno dei suoi artisti più illustri. Comune di Modena Modena Quartieri Cultura Emilia-R - facebook.com Vai su Facebook
Quartieri, ritorno al futuro: "Risorse, tecnici e ’assessori’. Avevamo il potere di una città" - Solo i presidenti oggi hanno il ruolo di collegamento con il Comune. Lo riporta lanazione.it
Quartieri Spagnoli, scuola di futuro - Le scuole dei Quartieri Spagnoli sono il fulcro dell'innovativo progetto educativo dedicato alla lotta contro l'abbandono e la dispersione scolastica. Secondo ansa.it