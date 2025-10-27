Quarta Repubblica stasera stalking telefonico e affitti brevi

Dopo i quotidiani 10 Minuti, Nicola Porro torna questa sera, lunedì 27 ottobre, con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica, in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 27 ottobre 2025. Nel nuovo appuntamento, due casi chiave della giustizia italiana: Garlasco e i nuovi sviluppi dell’indagine sull’ omicidio di Piersanti Mattarella, allora Presidente della Regione Siciliana, ucciso a Palermo il 6 gennaio 1980. A seguire, un’i nchiesta sullo stalking telefonico: chi sono i responsabili delle molestie, come operano e con quali modalità. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Quarta Repubblica, stasera stalking telefonico e affitti brevi

