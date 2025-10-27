Quarta Repubblica stasera 27 ottobre 2025 | stalking telefonico affitti brevi e nuovi sviluppi sull’omicidio di Piersanti Mattarella
Dopo i quotidiani 10 Minuti, Nicola Porro torna stasera, lunedì 27 ottobre 2025, con una nuova puntata di Quarta Repubblica, talk di attualità politica ed economica in prima serata su Rete 4. Al centro della discussione: due dossier di giustizia italiana (il caso Garlasco e i nuovi sviluppi sull’ omicidio di Piersanti Mattarella ), un’inchiesta sullo stalking telefonico e un focus ad alta temperatura su affitti brevi e sicurezza urbana. Indice. Quarta Repubblica anticipazioni 27 ottobre 2025: i temi della puntata Garlasco e Piersanti Mattarella. Inchiesta: lo stalking telefonico. Casa, città, lavoro: il capitolo “affitti brevi”. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Stasera con @NicolaPorro alle 21.30 su $Rete4. $quartarepubblica - X Vai su X
"Io sotto un governo di sinistra sono stato arrestato!" #Sallusti #quartarepubblica Vai su Facebook
Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 27 ottobre 2025 - Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 27 ottobre 2025, in onda su Rete 4 alle ore 21,25. Da tpi.it
Quarta Repubblica, stasera stalking telefonico e affitti brevi - Quarta Repubblica: Nicola Porro torna in prima serata su Rete 4 con tutti i nuovi aggiornamenti sul caso Garlasco. Riporta davidemaggio.it
Delitto Garlasco in TV, svelato l’interrogatorio ‘nascosto’ di Andrea Sempio: cosa non torna - Nel verbale del 2017 il 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi parla dell’impronta di scarpa trovata in via Pascoli: le ultime a Quarta Repubblica ... Segnala libero.it