. Questa sera, lunedì 27 ottobre 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 27 ottobre 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Al centro della puntata, due casi-chiave della giustizia italiana: tutti gli aggiornamenti sul caso Garlasco e i nuovi sviluppi dell’indagine sull’omicidio di Piersanti Mattarella, allora presidente della Regione Siciliana, ucciso a Palermo il 6 gennaio 1980. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 27 ottobre 2025

