L’ultima volta al Castellani è finita 1-0 per l’ Empoli di Zanetti, con rete al 55’ di Ebuehi. Era il 16 gennaio 2023 e si giocava la 18esima giornata di Serie A. Nella stessa stagione il ritorno a Genova terminò 1-1, con Ebuehi ancora una volta protagonista: stavolta l’esterno nigeriano servì l’assist a Piccoli per il pareggio azzurro dopo l’iniziale vantaggio doriano ad opera di Zanoli. Nella loro storia Empoli e Sampdoria si sono incontrate 39 volte, quindi, quella di domani alle 20.30 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena sarà la 40esima sfida per un bilancio che sorride ai blucerchiati, capaci di vincere 18 volte contro le 11 empolesi, a fronte di 10 pareggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Quaranta volte uno contro l'altro. Ma la storia sorride ai blucerchiati