Quando le strade diventano lisce… si avvicina la campagna elettorale

È un mistero tutto italiano, ma ad Arezzo assume toni quasi mistici: le buche spariscono quando si avvicinano le elezioni. Per mesi le nostre strade sembrano un campo minato, poi — puff! — compaiono operai, transenne, e l’asfalto torna lucido come una pista da bowling. L’assessore Casi, con piglio da ingegnere del miracolo, annuncia che “siamo nel pieno di un importante progetto di manutenzione straordinaria della viabilità cittadina”. Straordinaria, appunto. Straordinaria perché accade di rado, quasi mai, ma sempre in straordinaria coincidenza con le elezioni. Non passa il Giro d’Italia, ma passa la campagna elettorale: e improvvisamente ogni buca diventa una “priorità infrastrutturale”. 🔗 Leggi su Lortica.it

