Quando le rotaie diventano finestre sull’autunno
Esiste un modo di viaggiare che sfida la frenesia contemporanea, che trasforma il tempo in un alleato anziché in un nemico. È il viaggio a bordo dei tram storici europei, quegli scrigni su binari che attraversano le città quando l’autunno le trasforma in una tavolozza vivente. Mentre il mondo accelera, questi convogli mantengono un ritmo meditativo, scandito dal cigolio del legno e dal fruscio metallico delle ruote contro i binari. Non sono semplici mezzi di trasporto: sono macchine del tempo che permettono di osservare l’Europa attraverso vetri che hanno visto scorrere un secolo di storia. L’autunno aggiunge una dimensione ulteriore a questa esperienza. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
