Dalla fiaba di Cenerentola al body horror, The Ugly Stepsister ribalta il mito e rende la sua protagonista Elvira simbolo di una generazione. Al cinema dal 30 ottobre per I Wonder Pictures. Non tutti i film sono obbligati a dirci qualcosa di più della storia che raccontano. Quando, però, un'opera riesce ad andare oltre, ad accompagnarci anche una volta usciti dalla sala con quegli spunti su cui riflettere, non possiamo che esserne felici, grati ed entusiasti. The Ugly Stepsister, al cinema dal 30 ottobre con I Wonder Pictures, è uno di quei film che riesce a fare questo scatto in avanti, presentandosi come rilettura della storia di Cenerentola, ma capace di usare quei presupposti narrativi per parlare del nostro mondo, della nostra quotidianità e delle sue derive, per diventare specchio di una . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Quando la bellezza diventa orrore: The Ugly Stepsister e il mostro dentro lo specchio