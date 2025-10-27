Quando il principe ti chiama ‘Cavolo’ | i soprannomi assurdi e tenerissimi della Royal Family

La famiglia reale britannica è sinonimo di protocollo, formalità ed eleganza impeccabile. Eppure, dietro le porte chiuse di Buckingham Palace e delle residenze reali, questi membri dell’aristocrazia più famosa al mondo si comportano esattamente come qualsiasi altra famiglia: usano soprannomi affettuosi, imbarazzanti e talvolta decisamente bizzarri per chiamarsi tra loro. Da “Cabbage” a “Wombat”, passando per “Fred” e “Gladys”, i nomignoli utilizzati dai Windsor rivelano un lato inaspettatamente quotidiano e tenero della monarchia. Alcuni sono dolci e pieni di nostalgia, altri decisamente ironici, ma tutti raccontano storie di affetto familiare che umanizzano figure altrimenti percepite come distanti e formali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

