Quando gioca Sinner nel 1000 di Parigi | data e orario dell'incontro d'esordio di Jannik

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner farà il suo esordio nel torneo 1000 di Parigi mercoledì 29 ottobre contro il vincente di Bergs-Michelsen. La data è quasi certa, l'orario va definito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Quando gioca Sinner nel 1000 di Parigi: data e orario dell’incontro d’esordio di Jannik - Dopo aver vinto l'esibizione del Six Kings Slam e il torneo ATP 500 di Vienna gioca questa settimana il torneo 1000 di Parigi, l'ultimo torneo di questa categoria ... Segnala fanpage.it

gioca sinner 1000 parigiSinner all'Atp Parigi 2025, il tabellone e i possibili avversari al Masters 1000 - Al Rolex Paris Masters, ultimo 1000 della stagione, l’altoatesino numero 2 del mondo debutta al secondo turno contro uno tra Bergs e Michelsen. Come scrive tg24.sky.it

gioca sinner 1000 parigiQuando gioca Sinner a Parigi? Due ipotesi, ma una più verosimile: programma, avversario, tv - Jannik Sinner domani giocherà la finale dell'ATP 500 di Vienna, e subito dovrà tornare in campo, in quanto la prossima settimana sarà impegnato nell'ATP ... oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gioca Sinner 1000 Parigi