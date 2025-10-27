Quando debutta Sinner a Parigi? Due possibilità e avversario da scoprire

Ultimo appuntamento prima delle ATP Finals di Torino ormai alle porte per Jannik Sinner, che si presenta al Masters 1000 di Parigi 2025 da testa di serie numero due con l’obiettivo di arrivare fino in fondo e prolungare la sua striscia positiva a livello indoor. Il fuoriclasse italiano, dopo aver trionfato a Vienna, si è portato infatti a quota 21 vittorie consecutive ufficiali (senza contare quindi esibizioni come il Six Kings Slam) sul veloce al coperto. Il 24enne pusterese, esentato dal primo turno con un bye, comincerà il suo percorso parigino direttamente ai sedicesimi contro il vincente del match in programma oggi tra il belga Zizou Bergs e lo statunitense Alex Michelsen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando debutta Sinner a Parigi? Due possibilità e avversario da scoprire

Altre letture consigliate

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo. Il tennista azzurro debutta a Vienna oggi, mercoledì 22 ottobre, contro il tedesco Daniel Altmaier, numero 51 del mondo - in diretta tv e streaming - affrontato poche settimane fa nel primo turno del Masters 1000 di S - facebook.com Vai su Facebook

Italiani in campo, oggi Sinner debutta a Vienna: ecco il programma, ci sono 4 azzurri - X Vai su X

Sinner giocherà a Parigi la prossima settimana? Le due ipotesi per il debutto, avversario e tabellone - Jannik Sinner è al momento in campo nella finale dell'ATP 500 di Vienna, e la prossima settimana sarà subito impegnato nell'ATP Masters 1000 di Parigi. Scrive oasport.it

Sinner, cambia tutto al Masters di Parigi: si cancella! - Raggiunto l'obiettivo minimo della finale a Vienna, il campione azzurro guarda già al torneo di Parigi: c'è una novità non di poco conto ... diregiovani.it scrive

Quando gioca Sinner nel 1000 di Parigi: data e orario dell’incontro d’esordio di Jannik - Jannik Sinner farà il suo esordio nel torneo 1000 di Parigi mercoledì 29 ottobre contro il vincente di Bergs- Secondo fanpage.it