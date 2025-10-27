Quale futuro per la Rsa di Roveredo? Riccardi chiarisca

Pordenonetoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Le lancette dell'orologio corrono per la Rsa di Roveredo: la proroga di sei mesi della chiusura, data quest'estate dalla Giunta Fedriga, pende ancora sulla testa di famiglie e operatori, senza che si sappia nulla di quale sarà il futuro della struttura. Riccardi chiarisca la situazione visto che. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

RSA di Roveredo, stop di sei mesi alla chiusura - La decisione di prorogare il servizio è stata comunicata questa mattina all'assemblea dei sindaci dell'Ambito a Pordenone dall'assessore ... Secondo rainews.it

Roveredo in Piano e Sacile, Rsa in crisi - La residenza per anziani di Sacile, gestita dalla stessa cooperativa, è invece prorogata per un anno. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Futuro Rsa Roveredo Riccardi